Ouverture de crédits de fonds de concours. Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de plus de 61 M€ en autorisations d’engagement et de plus de 153 M€ en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général. Sont notamment concernés, pour la mission Cohésion des territoires, le programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire (112) avec près de 7,1 M€ en AE et en CP et le programme Urbanisme, territoires et amélioration de...