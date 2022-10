"Les organismes de recherche sont sortis de leur périmètre traditionnel et les universités ont vu leur rôle de pivot formation-recherche-innovation dans les territoires s’affirmer. Il faut donc conforter ces deux évolutions, en stimulant les synergies", estime Philippe Mauguin, PDG d’Inrae, dans une interview à AEF info début octobre 2022. "S’il y a bien des organisations qui doivent être symbiotiques, ce sont les organismes de recherche et les universités", assure-t-il. Toutefois, Philippe Mauguin ne croit pas à une "solution unique" ni au "grand soir qui bouleverserait tout avec un décret" mais plaide pour "encourager des démarches expérimentales entre établissements avant de les généraliser". Enfin, il revient sur l’implication d’Inrae dans France 2030 - l’organisme pilote notamment 8 PEPR -, et sur sa politique en matière d’innovation et de valorisation.