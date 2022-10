L’Afpa et le groupe Adecco ont formalisé, le 3 octobre 2022, un "partenariat stratégique" en vue de renforcer leur coopération pour "démultiplier les voies d’accès à l’emploi". Les deux groupes vont en particulier mettre en commun leurs viviers de stagiaires et d’intérimaires pour proposer aux premiers des pistes de débouchés et aux seconds les formations nécessaires à leur montée en compétences. La formation de conseillers en insertion entre également dans le champ de cet accord. Le ministre du Travail a salué cette initiative et appelé au développement de tels partenariats public-privé.