"Si nous voulons que l’industrie bénéficie mieux des résultats de la recherche publique, il faut continuer d’aplanir ce qui freine la relation", en particulier avec "des passerelles favorisant la mobilité", estime Jean-Denis Muller, DG de l’AiCarnot, dans une interview à AEF info, lundi 3 octobre 2022. Alors que l’AiCarnot organise, ces 12 et 13 octobre 2022, ses annuels "Rendez-vous Carnot" qui réunissent "90 % de la recherche publique" et de nombreuses entreprises, il rappelle que les instituts Carnot "ont précisément été créés pour faire la jonction entre les deux mondes". En outre, Jean-Denis Muller revient sur la stratégie de l’AiCarnot pour "devenir un partenaire d’innovation incontournable pour les entreprises" et évoque l’installation d’une permanence à Station F pour "être plus accessibles aux start-up deep tech". Enfin, il fait le point sur la relation entre l’AiCarnot et les Satt.