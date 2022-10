La ville de Lille « a gagné auprès des écoles une certaine légitimité d'intervention » grâce à son projet éducatif global (évaluation)

La ville de Lille va travailler dans les prochains mois, avec ses deux communes associées de Lomme et Hellemmes, à la deuxième édition de son PEG (projet éducatif global) : pour éclairer sa réflexion, elle a commandé à un cabinet indépendant, Copas (conseil en pratiques et analyses sociales), une évaluation du dispositif mis en œuvre entre 2005 et 2010. Ce rapport, dont AEF s'est procuré une copie, a été présenté lors du conseil municipal du 22 octobre 2010. Tout en qualifiant la première étape du PEG de « projet d'avant-garde » et en mettant l'accent sur l'ampleur des actions réalisées, à travers notamment les plans lecture et musique, les évaluateurs identifient des marges de progression, notamment dans la construction des partenariats institutionnels et territoriaux.