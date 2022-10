À l’occasion d’une table ronde organisée par le think tank AD Positive, Pascal Demurger, directeur général de la Maif, est revenu sur le passage de son entreprise en "société à mission". Il a également donné ses recommandations pour accélérer la transformation des entreprises vers des modèles plus responsables, appelant à un soutien plus actif du gouvernement, à travers notamment une conditionnalité des aides publiques.