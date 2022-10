Dans son rapport sur l’application des LFSS présenté le 4 octobre 2022, la Cour des comptes appelle à remodeler la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), constituée de plusieurs prestations dont la Prepare et le Complément mode de garde (CMG). D’une part, la Prestation partagée d’éducation de l’enfant gagnerait à n’être versée qu’un an au lieu de deux, et revalorisée. Moins de 1 % des pères y recourent. Quant au CMG, les biais créés par son barème accentuent actuellement les inégalités "au détriment des familles modestes", en raison d’effets de seuil. La Cour formule des recommandations.