La métropole du Grand Paris "officialise", lundi 3 octobre 2022, sa charte métropolitaine pour une construction circulaire, "cadre d’engagements volontaires et ambitieux", mobilisant "plus de 100 organisations" et visant à "faire converger les objectifs de sobriété et de renouvellement urbain". Le secteur de la construction concentre "40 % des ressources consommées (hors terres) et 75 % des déchets générés à l’échelle métropolitaine", rappelle la MGP, qui en fait l’axe prioritaire de sa récente stratégie métropolitaine d’économie circulaire et solidaire, validée en juillet dernier.