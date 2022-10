Il faudrait former à court terme l’ensemble des agents au contexte énergétique et à ses conséquences sur le budget de leur collectivité, préconisent l’association des maires de France, Intercommunalités de France et l’association Amorce, dans leur "plan d’urgence sobriété" publié fin septembre 2022. Les élus locaux recommandent aussi de former les techniciens pour veiller à la bonne application des mesures de sobriété décidées par la collectivité et de limiter les déplacements en voiture.