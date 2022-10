Certes, les comptes de la sécurité sociale se redressent, selon les prévisions du gouvernement, mais ces dernières pourraient s’avérer optimistes, alerte la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS ce 4 octobre 2022. Elle craint une croissance de la dette sociale, et formule à nouveau ses pistes d’économies, notamment en allongeant l’âge de départ effectif à la retraite. Elle appelle aussi plus globalement à clarifier le financement des branches contributives d’une part (AT-MP, retraite) et universelle d’autre part (maladie pour les remboursements de soins, famille).