Dans son rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, publié le 27 septembre 2022, la DGAFP se penche sur la prise en compte des situations de grossesse et de parentalité dans les écoles de service public. L’accord de 2018 prévoyait notamment de sécuriser la situation des élèves et stagiaires enceintes et d’assurer la prise en compte des congés paternité au cours de leur scolarité. La DGAFP note une nécessité de renforcement des mesures mises en place afin d’assurer l’égalité professionnelle dans l’ensemble des ESP.