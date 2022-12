Dans la région Centre-Val de Loire, les opérations de regroupement et de fusions opérées par les bailleurs sociaux au nom de la loi Elan n'auront pas conduit à une franche contraction du tissu HLM local. Mais elles auront donné naissance à des alliances inédites, hors des frontières régionales. Et auront permis à des groupes comme CDC Habitat et Arcade-Vyv d’asseoir un peu plus leur ancrage dans le territoire.