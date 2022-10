Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Orange Cyberdefense inaugure un nouveau campus à Toulouse ;Station F noue un partenariat avec F5 en matière de cybersécurité ;le CEA et Schneider Electric créent un laboratoire cyber commun ;Bertin Technologies se renforce dans la détection des menaces NRBC ; Trustpair, "spécialiste de la fraude au virement", lève 20 millions d’euros ;Zepcam fournit des caméras-piétons à la police et aux pompiers de Berlin ;le salon Eurosatory dévoile une nouvelle identité de marque...