Six établissements d’ESR caennais ont lancé le 30 septembre 2022 le projet "Inédi" (Inclusion, égalité, diversité), une initiative en direction de plus de 3 500 étudiants pour développer une "culture commune de l’égalité" et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Le Cesi, l’EM Normandie, l’Ensicaen, l’ESITC Caen, l’université de Caen Normandie et la Comue Normandie université s’associent pour mutualiser des actions sur les campus et valoriser les bonnes pratiques. Concrètement, une trentaine d’actions est prévue d’ici juin 2023 (conférences, ateliers, ciné-débats, pièces de théâtre, etc.) avec des regards croisés sur les thématiques égalité, diversité/discrimination et inclusion. Des établissements ont déjà intégré un module obligatoire sur ces thématiques dans le cursus de formation de leurs élèves primo entrants. Le projet est en particulier soutenu par la région et le Crous.