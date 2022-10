Les statuts de l’université de Rennes, établissement public expérimental, régi par l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, ont été approuvés ces dernières semaines par les six établissements fondateurs : Rennes-I, l’EHESP, l’ENS Rennes, l’ENSCR, Sciences Po et l’Insa Rennes. Rennes-II a de son côté voté un projet de convention d’association, avec 19 voix pour et 9 abstentions. L’EPE devrait voir le jour le 1er janvier 2023. David Alis en prendra l’administration provisoire jusqu’à l’élection du président de l’EPE, au printemps 2023.