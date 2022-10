"Nous commençons à avoir des résultats relativement stables tous les ans, en termes de classement à l’OEB, de déclarations d’invention, de dépôts de brevets, d’enveloppes de financement de preuve de concept", confie Pascale Augé, présidente du directoire d’Inserm Transfert, dans un entretien à AEF info, lundi 26 septembre 2022. "Notre pipeline d’innovations devient de plus en plus mature et va davantage vers l’aval", salue-t-elle. Pascale Augé revient sur les résultats de 2021, une "année record", avec "des revenus industriels qui ont augmenté significativement". Elle évoque l’installation d’Inserm Transfert à PariSanté Campus qui lui "apporte un côté multiculturel et transdisciplinaire". Enfin, Pascale Augé aborde le sujet de la gestion des UMR et revient sur les relations avec les CHU qui, elle l’espère, se pacifieront, notamment grâce à "la valorisation".