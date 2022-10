Simplon.co est à la tête d’un consortium lauréat du volet Maraudes numériques de l’appel à projets "Repérer et mobiliser les publics invisibles", porté par le PIC. Le programme expérimental Monte2niveau, qui commencera en novembre prochain, a pour objectif de repérer et remobiliser les jeunes et les "publics invisibles" les plus éloignés de l’emploi à travers des "maraudes" dans les réseaux sociaux, jeux vidéo, e-sport, etc. L’objectif est de toucher 100 000 jeunes Neet ou invisibles et d’orienter 10 000 d’entre eux dans un programme d’insertion sociale et professionnelle d’ici à 18 mois.