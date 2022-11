En juin 2022 à Bonn, les discussions infructueuses laissaient présager une COP 27 difficile. Cinq mois plus tard, le diagnostic ne s’est pas démenti entre guerre en Ukraine, envolée des prix de l’énergie et crise alimentaire en vue, tensions entre les États-Unis et la Chine, et fortes attentes en matière de financements. Si la géopolitique va "s’inviter comme rarement dans une COP", elle reste un "moment important de rendez-vous et de mise en œuvre de l’accord de Paris", souligne l’Élysée ce 4 novembre. Atténuation, adaptation, financement des pertes et préjudices, AEF info fait le tour des principaux enjeux de cette "COP censée répondre aux impacts qui touchent tous les pays du monde", comme le rappelle Aurore Mathieu, responsable politiques internationales du RAC.