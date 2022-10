CPER 2015-2020 : l’avenant au contrat de Lyon prévoit 51,6 M€ pour le Centre international de recherche contre le cancer

Émanation de l’Organisation mondiale de la santé, le Centre international de recherche sur le cancer représente une communauté scientifique de 300 personnes. Installé à Lyon depuis sa création dans les années 60, il occupe dans le VIIIe arrondissement un bâtiment "vétuste et obsolète". L’avenant au contrat de la métropole de Lyon pour le CPER 2015-2020 (lire sur AEF info), signé le 21 janvier 2019, décrit un projet de 51,6 M€ pour déménager en 2021 le Circ sur l’ancien site de l’ EFS à Gerland (Lyon VIIe). Le futur bâtiment comprendra une biobanque, des bureaux et zones de blocs. L’opération est financée par l’État (19,2 M€), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (14,2 M€) et la Métropole (18,2 M€), la Ville de Lyon cédant le foncier (évalué à 13 M€). Un "centre de formation de l’ OMS " devrait par ailleurs être installé à Lyon (lire sur AEF info).