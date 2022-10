Le réseau Adil/Anil a organisé, les 22 et 23 septembre, sa première journée de réseau depuis sa création en 1975. Réuni à Dunkerque, le réseau a notamment consolidé son projet stratégique, dont un premier bilan sera tiré en 2025, à l’occasion de ses 50 ans. Pour Roselyne Conan, directrice générale de l’Anil, il faut développer davantage "le réflexe Adil" chez les locataires et les propriétaires, que la crise énergétique et l’impératif de rénovation énergétique des logements risquent de mettre en difficulté.