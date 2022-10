Épreuves de recrutement "inadaptées", "attractivité" inégale pour les différents métiers, "décalage entre aspirations et réalités", formation initiale "fragmenté[e]", formation continue "insuffisant[e]" : dans un rapport publié le 5 octobre 2022 sur ces "enjeux cruciaux pour la qualité du service public de sécurité", Terra Nova dresse un état des lieux critique de la formation et du recrutement des forces de l'ordre et livre ses propositions pour résoudre des problèmes souvent laissés de côté au profit de "priorités directement opérationnelles".