À l’occasion du Congrès HLM, la métropole de Lyon et l’Anru ont signé, le 29 septembre 2022, la convention d’engagement NPNRU du quartier des Vernes à Givors ainsi que les déclarations d’engagement pour trois autres quartiers : Ville nouvelle à Rillieux-la-Pape, Parilly à Bron et Saint-Jean à Villeurbanne. Le premier bénéficiera d’une participation financière de l’agence de 14,4 millions d’euros pour un coût total du projet évalué à 27,1 M€, les trois autres respectivement d’une aide de 21,4 M€, 83,4 M€ et 21,9 M€.