Le secteur des forêts, des terres et de l’agriculture représente 22 % des émissions mondiales, pourtant peu d’entreprises reportent leurs émissions qui y sont liées. L’une des raisons est qu’il n’existe pas beaucoup de cadres et méthodologies. SBTI veut y remédier grâce à son nouveau guide sectoriel nommé Flag, lancé le 28 septembre 2022. Les problématiques de la lutte contre la déforestation et de l’élimination du carbone sont fortement mises en avant car elles représentent les plus grandes opportunités d’atténuation.