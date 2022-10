Le fonds de capital investissement Argos Wityu lance l’un des premiers fonds article 9 du marché. Louis Godron, président, et Jack Azoulay, senior partner, expliquent à AEF info pourquoi et comment Argos veut se positionner en pionnier de la décarbonation pour les PME et ETI. De retour de l’Ipem (International private equity market, rendez-vous incontournable du secteur), les deux financiers assurent que l’initiative rencontre un fort écho auprès des investisseurs. Pour eux, les entreprises qui bénéficieront d’un investissement de ce fonds se doteront d’un solide avantage concurrentiel.