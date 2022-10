La restructuration du paysage universitaire, à la suite de l’ordonnance de décembre 2018, a largement multiplié le nombre de regroupements puisqu’ils sont passés de 26 à 35. Ils se sont aussi diversifiés avec la possibilité d’opter pour des modèles très différents, et un degré d’intégration très variable. Ainsi, à ce jour, deux tiers des regroupements ont choisi une des trois modalités de l’ordonnance : l’EPE, la convention de coordination territoriale ou la Comue expérimentale. AEF info fait le point en carte et ouvre une page dédiée à "La carto du Sup" sur son site.