Une instruction datée du 26 septembre 2022 demande aux services déconcentrés de l’État, de mobiliser les cellules régionales interministérielles mises en place depuis 2020 pour accompagner les jeunes souhaitant s’orienter vers l’apprentissage et restant sans contrat. Avec pour priorités d’impliquer les CFA, les Opco et les employeurs privés et publics et d’activer "les leviers de mise en relation entre l’offre et la demande". L’accent sera notamment mis sur l’accompagnement des candidats détectés via Affelnet et Parcoursup, sur les Prépa-apprentissage et sur l’entrée en formation sans contrat.