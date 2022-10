"En matière d’évaluation, il faut s’éloigner des seules performances et avoir une prise en compte plus globale de l’établissement", indique à AEF info Caroline Pascal, cheffe de l’IGÉSR, à l’occasion de la Conférence internationale des inspections générales et régionales du champ de l’éducation (Sici), qui s’est tenue le 28 septembre 2022. Elle explique comment l’évaluation des établissements s’est ajoutée à l’évaluation individuelle des enseignants, et précise comment la France s’est inspirée du modèle anglo-saxon pour intégrer le bien-être des élèves dans son référentiel.