Dans le dernier des trois volets de sa série d'articles consacrée à la dynamique de transformation des CQP en TFP (1), AEF info interroge David Derré, le directeur emploi et formation de l’UIMM, qui n’envisage pas de saisir cette opportunité et a impulsé depuis 2018 l’inscription de 140 CQPM au RNCP à l’horizon 2023. "Nous demandons que toutes les certifications inscrites au RNCP soient éligibles à l’apprentissage, c’est une question d’équité entre certificateurs et de reconnaissance du travail paritaire que nous avons réalisé depuis quatre ans. Pour nos CQPM inscrits au RNCP, il y a une forme d’injustice, presque d’hypocrisie, à ne pas les rendre éligibles à l’apprentissage alors que France compétences et le répertoire sont les garants de leur qualité, qu’ils sont reconnus par le code du ravail et que les CPNE en sont les certificateurs pour ces parcours".