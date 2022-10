Depuis la rentrée, chaque jour ou presque, une nouvelle collectivité territoriale publie son plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique. Avec comme priorité, passer l’hiver sans trop alourdir les factures de gaz et d’électricité. En quoi ces mesures vont-elles modifier les conditions de travail des agents ? Avec quelles conséquences en cas de fermeture de locaux ou de services publics ? Quelle est la part des effets d’annonce à court terme et des réelles mesures à plus long terme ? Au lendemain de la présentation par le gouvernement, le 6 octobre 2022, de son plan de sobriété énergétique, AEF info passe en revue les mesures prévues ou déjà mises en place dans neuf collectivités (Besançon, Bordeaux, Grenoble, Marseille, Paris, la Seine-Saint-Denis et la Gironde, la région Île-de-France, le centre de gestion du Rhône).