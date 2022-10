L’IGÉSR Olivier Sidokpohou revient, dans un entretien à AEF info le 29 septembre 2022, sur la table ronde qu’il a animée à la rentrée portant sur une comparaison internationale des politiques d’amélioration de l’attractivité du métier enseignant. Plusieurs pratiques sont apparues : différenciation de la pratique selon l’ancienneté (Suède), forte hausse des salaires (Japon), faciliter le fait de devenir enseignant (Angleterre) ou encore instaurer la méthode des échelles de carrière rémunérant davantage des enseignants réalisant certaines missions (New York). S’il "n’y a pas de modèle transposable directement", Olivier Sidokpohou esquisse des pistes pour s’en inspirer. La méthode new yorkaise ressemble ainsi au "pacte" voulu par Emmanuel Macron. L’IGÉSR évoque aussi les questions du remplacement interne ("modalité la plus simple, mais question complexe") et de la mobilité enseignante.