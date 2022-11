C’est une reconnaissance et un motif de fierté pour les membres du consortium du projet Lysieres², labellisé au printemps dernier "Sciences avec et pour la société" par le MESRI (Lyon-II, Lyon-I, École des mines, UDL). Lyon-II, porteur de ce projet, a fait de l’enjeu "sciences et société" un axe fort de son projet stratégique, avec la création d’une vice-présidence dédiée. AEF info fait le point avec Julia Bonaccorsi, qui occupe ce poste, mais aussi avec Guillaume Desbrosse, le directeur de la Rotonde, CCSTI de l’école des Mines de Saint-Étienne.