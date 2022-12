"École de la 2e chance numérique" comme elle aime à se présenter, Simplon est un ovni dans l’univers de la formation professionnelle et supérieure. Entreprise sociale agréée solidaire (lucrativité limitée, gouvernance participative, écarts de salaires limités), sa mission première est de former gratuitement des personnes "en recherche d’évolution ou éloignées de l’emploi", comme des décrocheurs, en France et à l’étranger, via un large réseau de "fabriques". En mixant la pédagogie du "learning by doing" au format des "bootcamps", Simplon a inventé une nouvelle approche de la formation, loin de la "transmission de connaissances". Et regrette de ne pas pouvoir travailler davantage avec les universités, où "il y a aussi du décrochage", souligne son cofondateur, Frédéric Bardeau, dans une interview à AEF info. "Simplon aurait sa place avant ou après une licence professionnelle", dit-il.