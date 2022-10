Une plateforme nationale contributive des "lieux inspirants de l’enseignement supérieur" est officiellement lancée le 4 octobre 2022. La Dgesip, qui en est à l’initiative, souhaite ainsi recenser, cartographier et valoriser des learning center, learningLab, fabLab, espace de co-working, etc. et appelle les établissements à faire connaître leurs initiatives. Au moment du lancement, le site répertorie 180 "espaces" et 12 "lieux" d’innovation (qui regroupent plusieurs espaces) dans 34 établissements. La Dgesip précise à AEF info son fonctionnement et les critères pour figurer sur la plateforme.