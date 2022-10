Le 15 septembre 2022, Emfor, le Carif-Oref de Bourgogne-Franche-Comté, et le GIP FTLV de Bourgogne lançaient le premier "T’Emfor" : un rendez-vous d’une heure, en ligne, destiné à former les publics constituant leurs réseaux respectifs sur un sujet précis. Le partenariat, qui constitue une première, permet au GIP d’ouvrir son réseau (en particulier les Greta) à de nouveaux sujets. Lionel Mayer et Christine Bazin, chargés de la professionnalisation à Emfor, détaillent également pour AEF info les difficultés que rencontrent les OF, notamment avec la plateforme de la Caisse des dépôts Edof.