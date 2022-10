Face aux tensions de recrutement, Carine Seiler veut "renforcer les dispositifs, type HSP, qui vont chercher les demandeurs d’emploi les plus éloignés". Invitée au CFAI de Gironde le 28 septembre 2022 par la région Nouvelle-Aquitaine, la haut-commissaire aux compétences a eu droit à un aperçu de ces sessions sans prérequis. Plus coûteuses car plus accompagnées, elles affichent un taux de certification et d’insertion égal, voire supérieur à celui du PRF. Pour davantage de fluidité, Carine Seiler défend l’idée d’aller-retour entre stage et emploi, sans rupture du parcours de formation.