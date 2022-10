Comment les acteurs de l’enseignement supérieur d’autres pays adaptent-ils leurs formations et leurs pédagogies ? AEF info présente 16 tendances et initiatives accolées à une ressource accessible gratuitement. Parmi elles, les "développements prometteurs" de l’apprentissage en ligne et "pistes d’action" pour soutenir l’engagement étudiant" au Canada ; le plan stratégique étudiant de l’université de Colombie-Britannique tenant compte de la communauté étudiante "dans chacune de ses décisions" ; le recours à des célébrités (Lady Gaga, Harry Potter…) pour enseigner…