CentraleSupélec observe "une baisse sensible du nombre de VSS" en 2021-2022

Sept viols et 76 "contacts physiques ou agressions" survenus en 2021-2022 ont été déclarés lors de la deuxième enquête sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) de CentraleSupélec, à laquelle 1 587 élèves ont répondu. Par rapport à la première enquête rendue publique à la rentrée 2021, l’école relève une "baisse sensible du nombre de VSS" et interprète la hausse de 140 % du nombre de répondants comme le signe d’une "appropriation en net progrès de ce sujet par la communauté étudiante". Malgré ces indicateurs jugés "positifs", CentraleSupélec rappelle son objectif de "zéro VSS".