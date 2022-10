"Nous disposons d’excellentes universités, et si nous parvenons à enlever les derniers cailloux dans les chaussures et accompagner les chercheurs qui veulent devenir entrepreneurs, nous pourrons voir s’envoler une nouvelle génération d’entreprises françaises", déclare Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, dans une interview à AEF info, mardi 27 septembre 2022. Ainsi, il estime que le Deep tech tour de Bpifrance "marche très fort", ce qui prouve que le "changement culturel dans les universités a bien démarré". Nicolas Dufourcq revient également sur la "rencontre" entre technologie et industrie, évoquée dans son dernier ouvrage, et estime qu’elle est "parfois le fruit du hasard, car il s’agit de mélanger de l’eau à du miel". Enfin, il évoque le transfert de technologie et le rôle des Satt, dont certaines "fonctionnent plus efficacement que d’autres".