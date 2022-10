La 15e édition des Rendez-vous Carnot, dont AEF info est partenaire média, se tiendra à l’Espace Champerret à Paris, les 12 et 13 octobre 2022. Cet événement a pour objectif de "mettre en relation des chercheurs et experts de la R&D et de l’innovation avec des entreprises, et inversement". Par ailleurs et pour la première fois, le réseau des instituts Carnot lance les "Prix Carnot de la recherche partenariale", qui récompenseront des chercheurs du réseau ayant porté des actions remarquables en termes de R&D partenariale avec des entreprises.