Le projet de révision du label ISR suscite un fort mécontentement chez les acteurs les plus engagés de la finance responsable, qui voudraient aller beaucoup plus loin sur le climat. Le comité du label ISR finalise actuellement sa proposition au terme de la consultation qui s’est tenue du 29 juillet au 9 septembre. Les arbitrages politiques du ministre de l’Économie et des Finances sont attendus pour le Climate Finance Day, le 27 octobre prochain.