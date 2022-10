Aides financières aux étudiants, accès au numérique, santé physique et psychique, solidarité, etc. : les questions de "vie étudiante" sont au cœur de la "convention-cadre de partenariat" que préparent l’université et l’Eurométropole de Strasbourg, annoncent leurs équipes le 26 septembre 2022. Par ailleurs, l'université de Strasbourg va mettre en place un "plan de solidarité" pour lutter contre la précarité étudiante et annonce le lancement d'une étude sur la précarité étudiante en Alsace.