Malfaçons sur le nouveau campus Nation-Picpus de Paris-III, avenir du campus Condorcet, AAP rénovation énergétique… Les chantiers ne manquent pas pour Jérôme Masclaux, directeur général de l’Epaurif, qui revient, dans un entretien à AEF info fin septembre 2022, sur l’ensemble de ces travaux. Concernant les problèmes rencontrés sur le campus de Paris-III à Nation, son établissement reste mobilisé "pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné" et "effectuer les éventuelles réparations". La mission d’actualisation de la phase 2 du campus Condorcet menée par l'Epaurif se poursuit, avec l’objectif "de permettre à l’État d’arbitrer" dans le "courant de l’année 2023" et de préciser ainsi le dimensionnement du programme et sa date de livraison, explique-t-il.