L’Inrae analyse comment faciliter la transition écologique des cantines

La Seine-Saint-Denis ouvre une "école des savoir-faire" pour les personnels d’entretien et de restauration des collèges

Le département de la Seine-Saint-Denis (académie de Créteil) lance, le 6 avril 2022, une école des savoir-faire" à destination des 1 300 agents chargés de l’entretien et de la restauration scolaire des 130 collèges publics du département. Il s’agit de permettre à ces personnels de "monter en compétences et de se préparer au mieux à l’évolution des métiers" et "de se former aux enjeux de transition écologique, alors que le département souhaite passer à une restauration scolaire 100 % bio et/ou en circuit court d'ici 2027", indique ce dernier. Les thèmes de formation seront renouvelés chaque année en "co-construction" avec les agents. L’école va aussi "centraliser les offres de formation, les ressources et les dispositifs dont les agents peuvent bénéficier", explique le département.