Les pertes et préjudices et leurs financements sont au cœur de la COP 27 de Charm el-Cheikh, qui vient de s’ouvrir le 6 novembre. Mais d’où vient ce concept ? Quand a-t-il fait irruption dans les négociations climat ? Que recouvre-t-il vraiment et quelles sont les attentes en la matière ? À l’heure de l’ouverture de la COP 27, AEF info dresse le tour d’horizon de ce concept pour mieux en comprendre les enjeux.