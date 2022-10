L’Essec BS a réalisé un bilan carbone de scope 3 et observé que 64 % de son impact était dû aux mobilités étudiantes à l’étranger, fait-elle savoir le 26 septembre 2022, lors d’un point presse sur sa stratégie. "Nous voulons continuer à les envoyer à l’étranger, mais en réduisant de 25 % ces émissions d'ici 2025", affiche Anne-Claire Pache, doyenne associée à la stratégie et à l’engagement sociétal. Pour cela, l’Europe sera privilégiée pour les voyages d’études, 100 euros seront versés par an et par étudiant qui utilise un transport bas carbone, et des actions de sensibilisation seront menées.