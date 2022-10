"Nous devons motiver et soutenir la prochaine génération à s’engager dans la recherche, pour construire et consolider l’avenir de notre continent, notre capacité à relever les défis, à promouvoir la paix et à vivre dans un monde sain". C’est ce qu’écrit "Initiative pour la science en Europe" qui lance, le 26 septembre 2022, un "Manifeste européen pour les jeunes chercheurs" adopté à l’occasion d’une journée en juin dédiée aux jeunes chercheurs motivée par un appel de Jean-Pierre Bourguignon (lire sur AEF info), appuyé par Manuel Heitor, ancien ministre de la R&I au Portugal, Ciencia Viva et avec le soutien du CNRS.