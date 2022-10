Des juristes de la Cour de cassation ont collaboré avec Etalab (Direction interministérielle du numérique) et l’Inria pour simplifier le travail "long et fastidieux" qu’est la détection des divergences des jurisprudences, a fait savoir l’institut en septembre 2022. Si ce travail est encore fait à la main, un projet d’intelligence artificielle permettra d’aider les agents publics. L’objectif du projet est également de permettre "une meilleure détection des divergences". Des premiers modèles sont en cours de finalisation, et la Cour devrait les intégrer dans son flux de travail prochainement.