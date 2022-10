Annoncé à l’issue du "Beauvau de la sécurité", le centre de formation et d’entraînement au maintien de l’ordre pour les policiers devait être mis en œuvre "dans les meilleurs délais", selon les recommandations de Gérald Darmanin à Laurent Nuñez lors de sa nomination en juillet dernier. Prévu dans le fort de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), occupé par la BSPP qui le quittera "au plus tard en 2024", le centre aura vocation à préparer au maintien de l’ordre et à "la lutte contre les violences urbaines en milieu hyper-urbain tel que Paris", indique la Préfecture de police à AEF info.