Après plus de 10 ans de structuration du paysage de l’ESR et de politiques de site, Pascal Aimé, responsable du collège ESRI de l’IGAENR puis de l’IGÉSR de 2014 jusqu’à cette rentrée (lire sur AEF info) analyse, dans un entretien à AEF info, la situation actuelle et les enjeux à venir de "structuration territoriale", alors que "la focale se recentre sur les établissements". Il estime que "le mot site ne correspond plus à une même réalité partagée par tous" et que cela conduit à "une complexité accrue pour le ministère", l’État ayant "du mal à aller au bout de la logique de la réforme". Les futurs COMP devraient permettre de prendre en compte "la diversité des configurations territoriales et de mener un dialogue différencié, ce que le MESR ne sait pas encore bien faire". Il revient aussi sur les raisons pour lesquelles nombre de Comue ont été dissoutes et dresse un bilan des relations universités-grandes écoles et universités-organismes.