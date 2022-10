L’association Sciences citoyennes "travaille sur l’appropriation citoyenne des sciences et des techniques pour le bien commun" quand les chercheurs de l’Atécopol ont pour projet de "partager leurs savoirs et les rendre opérants pour faire face aux ravages écologiques". Toutes deux sont membres, parmi d’autres, du collectif Horizon Terre qui présente un projet alternatif au programme-cadre Horizon Europe et demande que la loi de finances soit précédée par des Conventions citoyennes de recherche: une quinzaine de citoyens formés à cet effet adresseraient leurs recommandations sur les financements de recherche. Aude Lapprand, déléguée générale de Science citoyennes et Jean-Michel Hupé, directeur de recherche au CNRS et membre de l’Atécopol, exposent à AEF info le 22 septembre 2022 pourquoi ils veulent ainsi "faire alliance avec les citoyens pour donner une autre orientation aux recherches".